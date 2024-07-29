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Движение авто перекроют в Дубне 31 августа из-за триатлона «Николов Перевоз»

Транспорт

Фото - © Пресс-служба Администрации городского округа Дубна

В округе Дубна в день проведения триатлона «Николов Перевоз», 31 августа 2024 года, предусмотрено временное прекращение движения транспортных средств с 10:00 до 15:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В указанное время транспорт не будет ездить по адресам:

  • церковь Похвалы Св. Богородицы;
  • пересечение ул. Ратмино и ул. Нижнее Ратмино;
  • конюшня (поворот 1, 2);
  • пересечение ул. Ратмино и поворот на Дом отдыха;
  • вертолетная площадка;
  • поворот на бетонную дорогу (1, 2);
  • поворот на садовые участки (1, 2, 3, 4);
  • поворот на ЛВЭ ОИЯИ;
  • ул. Ак. Балдина д. 7;
  • ул. Ак. Балдина д. 2 (круговое движение);
  • выезд ул. Мичурина д. 15;
  • выезд ул. Мичурина д. 19;
  • выезд ул. Мичурина д. 21;
  • выезд ул. Мичурина д. 23;
  • выезд ул. Мичурина д. 25;
  • выезд ул. Мичурина д. 27;
  • выезд ул. Мичурина д. 27 а;
  • выезд ул. Векслера д. 24;
  • выезд ул. Векслера д. 20;
  • выезд ул. Векслера д. 23;
  • пересечение ул. Векслера и ул. Ленинградская;
  • выезд ул. Векслера д. 16;
  • выезд ул. Векслера д. 10;
  • пересечение ул. Векслера и ул. Мещерякова;
  • на пересечении ул. Векслера и  ул. Флерова;
  • на пересечении ул. Векслера и ул. Жолио-Кюри;
  • на пересечении ул. Векслера и ул. Джелепова;
  • выезд от ДК «Мир» в сторону ул. Векслера;
  • выезд от Дома международных совещаний ОИЯИ на ул. Строителей;
  • выезд от плавательного бассейна «Архимед» на ул. Строителей;
  • выезды  от ул. Строителей д. 2 на ул. Строителей;
  • выезды  от ул. Строителей д. 4 на ул. Строителей;
  • выезды  от ул. Строителей д. 6 на ул. Строителей;
  • выезды  от ул. Строителей д. 8 на ул. Строителей;
  • выезды  от ул. Строителей д. 10 на ул. Строителей;
  • выезды  от ул. Строителей д. 12 на ул. Строителей;
  • выезды  от ул. Строителей д. 14 на ул. Строителей;
  • выезды  от ул. Строителей д. 16 на ул. Строителей;
  • ул. Московская д. 2;
  • пересечение ул. Строителей и ул. Сахарова (памятник ИЛ-2);
  • пересечение Комсомольская набережная и ул. Строителей;
  • пересечение ул. Станционная и ул. Понтекорво (ж/д переход);
  • пересечение ул. Московская и ул. Вернова;
  • пересечение ул. Станционная и ул. Вернова;
  • пересечение ул. Станционная и ул. Правды;
  • ул. Станционная д. 22;
  • пересечение ул. Станционная д. 18 и ул. Правды д.11;
  • пересечение ул. Станционная и Церковный проезд;
  • пересечение ул. Станционная и ул. Вокзальная;
  • ул. Станционная д. 2А;

При этом для жителей домов № 25, 23, 21, 19 по ул. Сахарова, домов № 16, 14 по ул. Строителей предусматривается проезд со дворов через двор, дом № 19 по ул. Сахарова. Для жителей домов № 8, 10, 12 по ул. Строителей предусматривается проезд через двор дома № 15 по ул. Сахарова. Для жителей домов № 4 и 6 по ул. Строителей предусматривается проезд через двор дома № 3 по ул. Сахарова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.