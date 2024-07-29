Движение авто перекроют в Дубне 31 августа из-за триатлона «Николов Перевоз»

В округе Дубна в день проведения триатлона «Николов Перевоз», 31 августа 2024 года, предусмотрено временное прекращение движения транспортных средств с 10:00 до 15:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В указанное время транспорт не будет ездить по адресам:

церковь Похвалы Св. Богородицы;

пересечение ул. Ратмино и ул. Нижнее Ратмино;

конюшня (поворот 1, 2);

пересечение ул. Ратмино и поворот на Дом отдыха;

вертолетная площадка;

поворот на бетонную дорогу (1, 2);

поворот на садовые участки (1, 2, 3, 4);

поворот на ЛВЭ ОИЯИ;

ул. Ак. Балдина д. 7;

ул. Ак. Балдина д. 2 (круговое движение);

выезд ул. Мичурина д. 15;

выезд ул. Мичурина д. 19;

выезд ул. Мичурина д. 21;

выезд ул. Мичурина д. 23;

выезд ул. Мичурина д. 25;

выезд ул. Мичурина д. 27;

выезд ул. Мичурина д. 27 а;

выезд ул. Векслера д. 24;

выезд ул. Векслера д. 20;

выезд ул. Векслера д. 23;

пересечение ул. Векслера и ул. Ленинградская;

выезд ул. Векслера д. 16;

выезд ул. Векслера д. 10;

пересечение ул. Векслера и ул. Мещерякова;

на пересечении ул. Векслера и ул. Флерова;

на пересечении ул. Векслера и ул. Жолио-Кюри;

на пересечении ул. Векслера и ул. Джелепова;

выезд от ДК «Мир» в сторону ул. Векслера;

выезд от Дома международных совещаний ОИЯИ на ул. Строителей;

выезд от плавательного бассейна «Архимед» на ул. Строителей;

выезды от ул. Строителей д. 2 на ул. Строителей;

выезды от ул. Строителей д. 4 на ул. Строителей;

выезды от ул. Строителей д. 6 на ул. Строителей;

выезды от ул. Строителей д. 8 на ул. Строителей;

выезды от ул. Строителей д. 10 на ул. Строителей;

выезды от ул. Строителей д. 12 на ул. Строителей;

выезды от ул. Строителей д. 14 на ул. Строителей;

выезды от ул. Строителей д. 16 на ул. Строителей;

ул. Московская д. 2;

пересечение ул. Строителей и ул. Сахарова (памятник ИЛ-2);

пересечение Комсомольская набережная и ул. Строителей;

пересечение ул. Станционная и ул. Понтекорво (ж/д переход);

пересечение ул. Московская и ул. Вернова;

пересечение ул. Станционная и ул. Вернова;

пересечение ул. Станционная и ул. Правды;

ул. Станционная д. 22;

пересечение ул. Станционная д. 18 и ул. Правды д.11;

пересечение ул. Станционная и Церковный проезд;

пересечение ул. Станционная и ул. Вокзальная;

ул. Станционная д. 2А;

При этом для жителей домов № 25, 23, 21, 19 по ул. Сахарова, домов № 16, 14 по ул. Строителей предусматривается проезд со дворов через двор, дом № 19 по ул. Сахарова. Для жителей домов № 8, 10, 12 по ул. Строителей предусматривается проезд через двор дома № 15 по ул. Сахарова. Для жителей домов № 4 и 6 по ул. Строителей предусматривается проезд через двор дома № 3 по ул. Сахарова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.