Движение авто перекроют в Дубне 31 августа из-за триатлона «Николов Перевоз»
Фото - © Пресс-служба Администрации городского округа Дубна
В округе Дубна в день проведения триатлона «Николов Перевоз», 31 августа 2024 года, предусмотрено временное прекращение движения транспортных средств с 10:00 до 15:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
В указанное время транспорт не будет ездить по адресам:
- церковь Похвалы Св. Богородицы;
- пересечение ул. Ратмино и ул. Нижнее Ратмино;
- конюшня (поворот 1, 2);
- пересечение ул. Ратмино и поворот на Дом отдыха;
- вертолетная площадка;
- поворот на бетонную дорогу (1, 2);
- поворот на садовые участки (1, 2, 3, 4);
- поворот на ЛВЭ ОИЯИ;
- ул. Ак. Балдина д. 7;
- ул. Ак. Балдина д. 2 (круговое движение);
- выезд ул. Мичурина д. 15;
- выезд ул. Мичурина д. 19;
- выезд ул. Мичурина д. 21;
- выезд ул. Мичурина д. 23;
- выезд ул. Мичурина д. 25;
- выезд ул. Мичурина д. 27;
- выезд ул. Мичурина д. 27 а;
- выезд ул. Векслера д. 24;
- выезд ул. Векслера д. 20;
- выезд ул. Векслера д. 23;
- пересечение ул. Векслера и ул. Ленинградская;
- выезд ул. Векслера д. 16;
- выезд ул. Векслера д. 10;
- пересечение ул. Векслера и ул. Мещерякова;
- на пересечении ул. Векслера и ул. Флерова;
- на пересечении ул. Векслера и ул. Жолио-Кюри;
- на пересечении ул. Векслера и ул. Джелепова;
- выезд от ДК «Мир» в сторону ул. Векслера;
- выезд от Дома международных совещаний ОИЯИ на ул. Строителей;
- выезд от плавательного бассейна «Архимед» на ул. Строителей;
- выезды от ул. Строителей д. 2 на ул. Строителей;
- выезды от ул. Строителей д. 4 на ул. Строителей;
- выезды от ул. Строителей д. 6 на ул. Строителей;
- выезды от ул. Строителей д. 8 на ул. Строителей;
- выезды от ул. Строителей д. 10 на ул. Строителей;
- выезды от ул. Строителей д. 12 на ул. Строителей;
- выезды от ул. Строителей д. 14 на ул. Строителей;
- выезды от ул. Строителей д. 16 на ул. Строителей;
- ул. Московская д. 2;
- пересечение ул. Строителей и ул. Сахарова (памятник ИЛ-2);
- пересечение Комсомольская набережная и ул. Строителей;
- пересечение ул. Станционная и ул. Понтекорво (ж/д переход);
- пересечение ул. Московская и ул. Вернова;
- пересечение ул. Станционная и ул. Вернова;
- пересечение ул. Станционная и ул. Правды;
- ул. Станционная д. 22;
- пересечение ул. Станционная д. 18 и ул. Правды д.11;
- пересечение ул. Станционная и Церковный проезд;
- пересечение ул. Станционная и ул. Вокзальная;
- ул. Станционная д. 2А;
При этом для жителей домов № 25, 23, 21, 19 по ул. Сахарова, домов № 16, 14 по ул. Строителей предусматривается проезд со дворов через двор, дом № 19 по ул. Сахарова. Для жителей домов № 8, 10, 12 по ул. Строителей предусматривается проезд через двор дома № 15 по ул. Сахарова. Для жителей домов № 4 и 6 по ул. Строителей предусматривается проезд через двор дома № 3 по ул. Сахарова.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.
«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.