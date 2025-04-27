Два новых электробусных маршрута запустили в Москве

Два новых электробусных маршрута запустили в ЗАО и ТиНАО Москвы. Они соединяют жилые кварталы со станциями метро и МЦД.

«С 2018 года мы развиваем сеть экологичного транспорта и заменяем автобусы на инновационную российскую технику по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Сегодня Москва — лидер в Европе по количеству электробусов — в столице их уже более 2350», — заявил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что маршрут № 158 соединяет станцию метро «Саларьево» и поселок Первомайское, а маршрут № 734 — станцию «Саларьево» Сокольнической лиции подземки и станцию Солнечная МЦД-4. По будням на 2 маршрутах будут курсировать 12 современных машин.

По словам вице-мэра, для удобства пассажиров экологичный транспорт оборудован системой климат-контроля, которая поддерживает комфортную температуру в салоне; USB и Type-C портами для зарядки смартфонов, а также медиаэкраны с актуальной информацией о следующих остановках.

Ликсутов добавил, что Москва активно развивает наземный городской транспорт. По итогам прошлого года, в столицу поставили более 800 отечественных электробусов и запустили свыше 70 экологичных маршрутов. Ожидается, что к 2035 году почти весь парк «Мосгортранса» перейдет на электробусы.

Ранее власти Москвы перечислили самые популярные городские наземные маршруты общественного транспорта.