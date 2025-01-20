Два новых автобуса вышли на маршруты Зарайска

Новые автобусы ЛиАЗ Cruise поступили в МАП-2 АО «Мострансавто» и уже сегодня возят зарайцев по маршруту № 330 «Зарайск — м. Котельники», сообщает пресс-служба администрации округа.

Они предназначены для междугороднего сообщения. Они рассчитаны на перевозку 50 пассажиров и 180 кг багажа. Автобус оснащен мягкими сиденьями, у каждого пассажира есть воздуховоды системы кондиционирования воздуха и плафоны освещения. Также установлены разъемы USB type A, благодаря чему в поездке можно подзарядить гаджеты.

Технически ЛиАЗ Cruise представляет собой адаптированный китайский автобус Foton BJ, выпуск которого наладили на заводе в подмосковном Ликино-Дулево.

Это не единственное пополнение в МАП-2. Скоро на междугородние маршруты выйдут еще два автобуса ЛиАЗ-03.65.5292, которые будут эксплуатироваться на пригородных маршрутах, в частности, № 31 «Зарайск — Коломна».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.