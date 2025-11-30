Два новых автобуса большой вместимости начнут курсировать в Можайском округе

Два новых автобуса большой вместимости выйдут на маршрут №56 «Можайск–Поречье» в Можайском округе на следующей неделе. Транспорт заменит устаревшие модели и повысит комфорт перевозок, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

С начала декабря на одном из самых востребованных направлений Можайского округа начнут работать два новых автобуса большого класса. Каждый автобус рассчитан на 40 посадочных мест и способен перевозить до 100 пассажиров. Машины полностью адаптированы для маломобильных групп населения.

Обновление парка позволит повысить надежность и удобство поездок для жителей округа. Новые автобусы полностью заменят старые транспортные средства, а водители, ранее работавшие на прежней технике, перейдут на современные ЛиАЗы.

«Этот маршрут востребован для жителей округа, и его усиление современным транспортом было одной из наших задач. Данные автобусы полностью заменяют старые», — пояснил руководитель производственной базы г. Можайск филиала АО «Мострансавто» Владимир Морозо.

Перед выходом на линию специалисты снимут с автобусов заводскую защитную пленку, проведут инструктаж водителей и оформят необходимые документы. После завершения всех процедур транспорт будет готов к эксплуатации на маршруте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что обновление и ремонт автобусов в Подмосковье имеют важное значение.

«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. Зимой, когда холодно, важно, чтобы печки были исправны, летом, как мы видим, достаточно высокая температура, по крайней мере последнюю неделю, поэтому в автобусах должны работать кондиционеры. Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Воробьев.