Два электробусных маршрута запустили в ЮЗАО и ТиНАО столицы

Два электробусных маршрута запустили на юго-западе столицы и в Новой Москве. Они охватывают восемь районов города и довозят горожан до важных соцобъектов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Москва — европейский лидер по развитию и внедрению электротранспорта. Так, еще на двух маршрутах в Новой Москве и на юго-западе столицы начали курсировать 13 современных электробусов», — заявил заммэра мегаполиса по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр подчеркнул, что электробусы вышли на маршрут №с954 «Метро „Беляево“ — ул. Академика Капицы» и маршрут с156 «Метро „Филатов Луг“ — Троицк (микрорайон В)».

Ликсутов добавил, что с 2018 года Москва активно расширяет сеть экологически чистого транспорта, осуществляя постепенную замену автобусов на инновационные транспортные средства отечественного производства.

Ранее власти города рассказали, как электробусы повлияли на жизнь мегаполиса. На сегодняшний день по столице курсируют около 2,3 тыс. единиц экологичного транспорта.