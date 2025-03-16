Власти Москвы рассказали, как электробусы повлияли на жизнь мегаполиса

В 2018 году в российской столице автобусы начали массово менять на электробусы. Благодаря этому жизнь города изменилась — объем вредных выбросов в атмосферу, а это почти 190 тыс. тонн углекислого газа и около 930 тонн загрязняющих веществ, снизился, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По городу уже ездят около 2,3 тыс. электробусов. Они обслуживают более 180 маршрутов.

К 2030 году планируют запустить еще около 5,3 тыс. электробусов. К 2035 году собираются заменить практически все автобусы на такие инновационные транспортные средства.

Для достижения цели регулярно увеличивают количество зарядных станций. В Москве функционируют около 30 конечных станций с зарядками для электробусов. Суммарно установили уже 360 таких объектов.