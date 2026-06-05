Дорожники восстановили освещение на 15 дорогах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора отремонтировали линии освещения на 15 региональных дорогах в девяти округах Подмосковья в ходе летнего содержания, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы выполнили для повышения безопасности и комфорта водителей и пешеходов. Освещение восстановили на Разинском шоссе в микрорайоне Салтыковка в Балашихе, на улице 1 Мая в Егорьевске, на улицах Индустриальной и Школьной в микрорайоне Климовск в Подольске, а также на улице Ахмет-хан Султана в Жуковском.

Кроме того, линии освещения отремонтировали на проспекте Победы, улицах Чайковского и Колхозной, а также на 89-м км Каширского шоссе в Ступине и на Ратехинском шоссе в Звенигороде.

Работы также провели в деревне Назимиха в городском округе Щелково, в поселке городского типа Тучково Рузского округа, в поселке Часцы Одинцовского округа и в городском округе Люберцы — на улице Жуковского в деревне Пехорка и на дороге в поселке городского типа Красково.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.