Дорожники Подмосковья восстановили работу линий освещения на 14 дорогах

Работы провели на Носовихинском шоссе в Балашихе, ул. Дзержинской в Дзержинском, ул. Чкалова в Жуковском, ул. Панфилова в Волоколамске, Дзержинском шоссе в Котельниках, а также на дорогах в р. п. Томилино Люберец, р. п. Большие Дворы Павлово-Посадского округа, с. Братовшина округа Пушкинский, д. Шолохово округа Мытищи, д. Горетовка округа Солнечногорск, д. Крючково округа Истра, с. Слободке Алешино и Барановское Воскресенска, п. Мещерский Бор округа Шатура.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, знакам, ограждениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.