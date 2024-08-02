Дорожники Подмосковья отремонтировали остановки на 8 дорогах региона

Для повышения комфорта и безопасности пассажиров общественного транспорта специалистами были оперативно приняты меры по ремонту павильонов на ул. Центральной в Черноголовке, ул. Михеенко в п. Хотьково Сергиево-Посадского округа, ул. Молодежной в Красногорске, ул. Белопесоцкой в Ступине, ул. Школьной в д. Новосьяново г. о. Домодедово, ул. Газовиков в п. Развилка Ленинского округа, а также на Бисеровском шоссе.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров, линий освещения и искусственных неровностей — тех элементов, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Все работы контролируются с помощью автоматизированной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.