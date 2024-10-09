Дороги Подмосковья в среду вечером загружены на 6 баллов
Фото - © Медиасток.рф
В среду вечером загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Дмитровском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Щелковском, Волоколамском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.
Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.