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Дороги Подмосковья в среду вечером загружены на 6 баллов

В среду вечером загруженность дорог Московской области составляет 6 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Дмитровском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Щелковском, Волоколамском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.