Дороги Подмосковья в понедельник вечером загружены на 4 балла

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе.

Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.