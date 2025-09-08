Дороги Подмосковья в понедельник утром загружены на 5 баллов

В понедельник утром загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На автомобильных дорогах МО зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 6,5% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Ведомство призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.