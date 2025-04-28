сегодня в 13:52

Дороги Подмосковья в понедельник утром были загружены на 6 баллов

В понедельник утром загруженность дорог Московской области составляла 6 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксировано свыше 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.