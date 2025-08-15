Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 4 балла
0:20
В пятницу вечером загруженность дорог Московского региона составляет 4 балла, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.
Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.