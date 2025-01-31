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Дороги Подмосковья в пятницу вечером загружены на 4 балла

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Киевском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах в связи с прогнозируемыми осадками, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.