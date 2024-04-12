Добраться до «космических» локаций Подмосковья можно на 35 автобусных маршрутах

В День космонавтики АО «Мострансавто» совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья рассказывает о «космических» маршрутах компании. До локаций Московской области, в которых можно побывать в космосе, не покидая планету, можно доехать на 35 маршрутах компании, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, до музея центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, в котором представлены экспонаты, отражающие этапы пилотируемых полетов от легендарного «Востока» до орбитального комплекса «Мир»: макеты космических кораблей, тренажеры, скафандры и разнообразное снаряжение космонавтов, научное оборудование, приборы, предметы, побывавшие в космосе, и многое другое, можно доехать на автобусах маршрута № 380 «Звездный городок — Москва (м. Щелковская)» (остановка — «Улица Циолковского»).

До музея ракетно-космической техники имени С.П. Королева в Сергиево-Посадском городском округе (музей был открыт в доме, где жил Сергей Королев во время испытаний ракетной техники и космических аппаратов) можно доехать на автобусах маршрутов № 23 «Сергиев Посад — Пересвет», № 59 «Краснозаводск — ЦРБ» (остановка — «Улица Королева»).

Еще одной интересной точкой на карте для влюбленных в космос пассажиров «Мострансавто» может стать Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ ФИАН, до которой жители и гости Московской области могут доехать на автобусах маршрута № 13 «Микрорайон Д — Больница» (остановка — «ФИБХ»).

Пассажирам необходимо заранее ознакомиться с режимом работы учреждений, а расписание автобусов «Мострансавто» доступно на официальном сайте компании в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание», также его можно получить в чат-боте предприятия в Telegram. Кроме того, информацию о графике движения можно уточнить у виртуального помощника на единой линии связи по номеру 8 (800) 700-31- 13.

На маршрутах компании пассажиры могут оплатить проезд несколькими способами: банковской картой, транспортными картами «Стрелка» всех видов и «Тройка» (тариф «Кошелек»), а также совершить поездку по социальным картам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.