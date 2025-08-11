До 35 тыс зарядных станций для электромобилей установят в Москве к 2030 году

К 2030 году в столице планируется установить до 35 тыс. электрозарядных станций (ЭЗС). Это обеспечит рост количества электромобилей в мегаполисе до 320 тыс., сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С начала этого года в более чем 20 районах столицы установили 75 ЭЗС в рамках проекта «Энергия Москвы». Развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры — одно из приоритетных направлений сегодня. Работа идет по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«Сегодня число владельцев электромобилей в городе превышает 17 тысяч. В рамках проекта „Энергия Москвы“ у нас работает свыше 350 зарядных станций. В 2025 году мы установили более 75 ЭЗС, 16 из которых — мощностью 150 киловатт», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Больше всего зарядных станций установили в ЦАО. Они появились и в Западном, Северном, Северо-Западном, Южном и Юго-Западном административных округах. В местах с интенсивным транспортным потоком устанавливают станции постоянного тока мощностью 150 кВт. Они дают возможность заряжать самые популярные модели электромобилей, а также сразу два транспортных средства. Время зарядной сессии — около 30 минут.

Проект «Энергия Москвы» дает возможность установить более 4 тыс. зарядных станций. Также увеличится число быстрых ЭЗС — каждый год их будут устанавливать по 500 штук.