До 24 августа учащимся Подмосковья нужно подтвердить право пользования «Стрелкой»

До 24 августа школьникам и студентам Московской области нужно подтвердить право использования картами «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности, чтобы избежать блокировки карт, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Подтвердить право льготного проезда можно на региональном портале госуслуг Московской области в разделе «Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» (его можно найти по ключевому слову «Стрелка»). В «Подробной информации» указать цель обращения — «Подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации» и заполнить заявление по инструкции. Срок оказания услуги — 6 рабочих дней. В случае, если для проверки потребуются дополнительные документы, учащемуся нужно обратиться в МФЦ Подмосковья.

Для банковской карты МИР, используемой в качестве «Стрелки» учащегося, также необходимо подтвердить право на льготу и повторно оформить заявление «Активация льготы на проезд на банковской карте «МИР» на региональном портале госуслуг с 25 августа.

По картам «Стрелка» для учащихся действуют специальные условия, которые позволяют школьникам и студентам региона экономить на проезде: первые 35 поездок по карте оплачиваются с 50%-й скидкой от установленного тарифа, а начиная с 36-й поездки скидка составляет 99%.

Подробнее с порядком получения услуг, связанных с обслуживанием единых транспортных карт «Стрелка», можно ознакомиться на региональном портале госуслуг в разделе «Вопросы-ответы».

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.