Для московских автомобилистов в День Победы будет закрыт ряд улиц

ЦОДД: для проведения Парада Победы в Москве закроют ряд улиц и набережных

Власти столицы активно готовятся к празднованию Дня Победы, в связи с чем, сотрудники ЦОДД предупредили водителей, что часть улиц и набережных будут временно закрыты для движения в праздничный день, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы .

Для проведения Парада Победы в Москве с 5:00 до окончания мероприятия будут закрыты проезды на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца. С 5:30 движение будет приостановлено на ряде центральных улиц и набережных. С 10:00 повторно закроют участки Волгоградского проспекта и Садового кольца.

С 5:00 до 13:00 в районе Таганской площади Госавтоинспекция организует движение транспорта в обе стороны.

Пешеходы в Москве не смогут воспользоваться до окончания мероприятия подземными переходами с 5:00 на участке Волгоградского проспекта, Садового кольца — от метро «Таганская» до станции «Маяковская», а также на Тверской улице — «Маяковской» до «Охотного ряда». При этом подземный переход рядом со станцией «Маяковская» будет открыт.

В местах временного ограничения движения также будет запрещено оставлять автомобили на парковках. Подробную информацию можно посмотреть на карте, где будут оперативно вноситься изменения.

В Москве в День Победы в городских парках пройдет более 270 мероприятий, посвященных празднованию. Торжества различного масштаба будут проходить в 29 столичных парках.