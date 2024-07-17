Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству убедиться в том, что центральная диспетчеризация общественного транспорта в регионе будет запущена в III квартале.

«Все „умные“ сервисы нужно до жителей доводить», — заявил губернатор на совещании с руководящим составом правительства области и главами округов.

Воробьев напомнил, что запрос по удобству в общественном транспорте от пассажиров зимой — это тепло, летом — кондиционеры. Автобус должен приходить по расписанию, но бывает, что он ломается.

По словам главы региона, пассажиропоток в области увеличивается.

Ранее Воробьев заявил, что в Подмосковье идет работа по закупке новых автобусов. В вопросах общественного транспорта можно увидеть улучшения.