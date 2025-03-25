Десятки «китайцев» уйдут: РОАД рассказал, какие автобренды покинут рынок России

Десятки китайских автобрендов уйдут из России в 2025 году, утверждает глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его словам, отечественный рынок покинут непопулярные компании, которым не удалось укрепиться в РФ за три года, сообщает URA.RU .

Подщеколдин отметил, что десятки китайских автомарок ввозятся из Поднебесной, а не собираются на территории России. Также российские клиенты не проявляют существенного спроса к этим моделям.

«Ведь если компания не может содержать сеть сервисных центров в РФ и быстро по гарантии предоставить запчасти и ремонт, то доверяют ей немногие. В 2025 году мы увидим, что китайских брендов у нас станет еще меньше», — сказал руководитель РОАД.

Однако среди китайских автобрендов есть и те, которые создали в России свои сервисные центры и сборочные линии, наладили доступ к запчастям. Среди них — марки Chery, Geely, Haval и Changan, отметил Подщеколдин.

Ранее в России спрос на элитные китайские авто LiXiang L7 и L9 обрушился на 50 процентов.