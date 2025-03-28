Депутаты предложили в три раза повысить штрафы за парковку на тротуарах

Российские парламентарии предложили в три раза увеличить размер штрафов за парковку на тротуарах в РФ. Законопроект уже отправлен на заключение правительству России, сообщает SHOT .

В последний раз размер штрафов за такое правонарушение повышали в 2011 году. По мнению парламентариев, текущие размеры административных взысканий уже неактуальны.

В регионах сумму собираются увеличить с 1 тыс. до 3 тыс. рублей. При повторном нарушении размер взыскания вырастет до 5 тыс. рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге штраф собираются увеличить с 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Если нарушение было допущено повторно, то размер взыскания вырастет до 7,5 тыс. рублей.

Авторы инициативы отмечают, что выступили с ней по просьбе россиян. Многие граждане регулярно жаловались на то, что недобросовестные водители оставляют машины на тротуарах рядом с домами.

В феврале водителей Подмосковья оштрафовали на 2 млн рублей за неправильную парковку.