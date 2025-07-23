Дептранс: при наезде автобуса на бетонное ограждение никто не пострадал
Пассажирский автобус самопроизвольно начал движение по территории конечной станции без пассажиров в салоне и сместил дорожные ограждения на на Авиационной улице в районе дома 70с1, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного Дептранса.
В результате инцидента пострадавших нет. Припаркованные автомобили получили механические повреждения.
Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Инцидент с участием автобуса 100 маршрута коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз».
Вечером 22 июля в столичном районе Щукино на Авиационной улице пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение.