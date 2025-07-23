Дептранс: при наезде автобуса на бетонное ограждение никто не пострадал

Пассажирский автобус самопроизвольно начал движение по территории конечной станции без пассажиров в салоне и сместил дорожные ограждения на на Авиационной улице в районе дома 70с1, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного Дептранса.