Дептранс: оплата парковки в Москве работает стабильно

сегодня в 14:46

Проблем с онлайн оплатой парковочных мест нет, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного Дептранса.

Собеседник корреспондента РИАМО отметил, что у москвичей и гостей столицы нет никаких проблем с оплатой парковки. Сервис работает исправно.

7 мая в столице люди сталкивались с нестабильной работой мобильного интернета. Временные неудобства вызваны усилением мер безопасности при праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Жители Подмосковья и мегаполиса уже столкнулись со сбоями в работе мобильной сети. Она частично не функционирует у нескольких операторов.