Дептранс: на Варшавском шоссе в Москве задерживаются трамваи
На Варшавском шоссе в Москве рядом с остановкой «Даниловская мануфактура» происходит задержка в движении трамваев №47, №3, №49, №16. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В маршруты внесли изменения. Пассажирам порекомендовали проявлять бдительность и обращать внимание на объявления в транспортных средствах.
Причина задержки трамваев не называется.
Ранее в Дептрансе Москвы заявили, что на МКАД стало безопаснее, и количество погибших снизилось на 40%.