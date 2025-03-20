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Дептранс: на Варшавском шоссе в Москве задерживаются трамваи

На Варшавском шоссе в Москве рядом с остановкой «Даниловская мануфактура» происходит задержка в движении трамваев №47, №3, №49, №16. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В маршруты внесли изменения. Пассажирам порекомендовали проявлять бдительность и обращать внимание на объявления в транспортных средствах.

Причина задержки трамваев не называется.

Ранее в Дептрансе Москвы заявили, что на МКАД стало безопаснее, и количество погибших снизилось на 40%.