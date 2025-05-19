Дептранс Москвы: передвижение курьеров по автомагистралям запрещено

В Дептрансе столицы напомнили, что движение курьеров по автомагистралям строго запрещено. Они могут двигаться на мопедах и электровелосипедах, но только по правому краю проезжей части, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пресс-служба столичного Дептранса опубликовала видео, на котором курьер, движущийся по магистрали, создает опасную ситуацию для себя и других участников движения. Он медленно едет прямо посреди дороги.

Больше о правилах дорожного движения для курьеров рассказали на Едином транспортном портале. В Дептрансе Москвы призвали беречь себя и соблюдать ПДД.

Ранее стало известно, что бюджет России существенно пополнят штрафы нарушителей ПДД. Минфин РФ прогнозирует сумму в 52,8 млрд рублей вместо запланированных 6,4 млрд рублей.