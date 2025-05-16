Штрафы нарушителей ПДД пополнят бюджет РФ в 8 раз больше запланированного

Такая ситуация сложилась из-за значительного повышения штрафов за нарушение ПДД. Например, за превышение скорости теперь придется заплатить не 500–5000 рублей, а 750–7500 рублей. Также снижены скидки по льготной системе оплаты — с 50 до 25%.

Раньше платежи шли в доход регионов, а теперь 25% уходят в доход федерации. В регионах штрафы нарушителей использовали на установку новых камер и развитие дорожной инфраструктуры.

Восьмикратный рост доходов бюджета на штрафах власти восприняли как успешную меру. Поэтому, по мнению управляющего партнера адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрия Галанцева, в будущем можно ждать новых повышений штрафов и других обязательных платежей.

Ранее пользователей самокатов «Яндекса» предупредили о штрафе за неправильную парковку. Он составляет 500 рублей и прописан в оферте сервиса «Яндекс Go».