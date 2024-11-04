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Дептранс: движение по Тверскому бульвару восстановлено после пожара

Движение по Тверскому бульвару после пожара на чердаке Доходного дома имени Коровина восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Площадь возгорания составляла 80 «квадратов». С 14:30 движение в сторону станции метро «Арбатская» частично ограничивали. Из-за работы оперативных служб города можно было двигаться только по одному ряду.

Пожар происходил в доме №9 на Тверском бульваре. Его построили в 1897-1899-х.

В 20-х годах XIX века в строении был магазин, принадлежавший Газовому обществу. Также в нем располагалась «Петровская аптека».

В Доходном доме с 1903 по 1904 год жил писатель Антон Чехов.

Открытое горение ликвидировали примерно в 15:38. Данных о количестве пострадавших пока нет.