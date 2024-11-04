В Москве горит чердак Доходного дома им. Коровина, где жил писатель Антон Чехов

Ехать в сторону станции московского метро Арбатская временно можно только по одному ряду. Движение ограничено из-за пожара на чердаке в доме №9 на Тверском бульваре, сообщает столичный Дептранс.

Огонь тушат оперативные службы Москвы. Информация о количестве пострадавших и причинах пожара выясняется.

Пресс-служба МЧС РФ сообщает, что площадь возгорания составляет 80 квадратных метров.

По данным «МК: срочные новости», на чердаке несколько отсеков. Пожар случился в одном из них.

По адресу Тверской бульвар №9 расположен Доходный дом И.М. Коровина. Он состоит из восьми строений. Их возвели в период с 1897-го по 1899-й.

В 20-х годах XIX века в здании была расположена лавка, которой владело Газовое общество. Также в нем находилась «Петровская аптека». С 1903 по 1904 годы в Доходном доме И.М. Коровина жил писатель Антон Чехов.

Ранее в Сургуте загорелся дачный дом. Погибли четыре человека — годовалый мальчик, трехлетняя девочка, 27-летня женщина и мужчина 56 лет.