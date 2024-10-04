День открытых дверей на Московской детской железной дороге пройдет 5 октября

5 октября на Московской детской железной дороге в подмосковном поселке Кратово пройдет день открытых дверей. На малой магистрали обучаются школьники 5-8 классов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С октября по май они постигают теорию основных железнодорожных профессий. А летом, с июня по август, отрабатывают полученные в течение учебного года знания на практике. По окончании программы обучения выпускники могут продолжить обучение в учебных заведениях железнодорожного транспорта. Так, из 55 выпускников детской железной дороги этого года 40 стали студентами профильных высших и средне-специальных учебных заведений.

Родителей и детей приглашают принять участие в мероприятии. Представители детской железной дороги проведут экскурсию по малой магистрали и расскажут, как проходит обучение.

Мероприятие начнется в 13:00 по адресу: пос. Кратово, ул. Центральная, 5.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.