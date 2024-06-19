Даванков предложил создать спецподразделение МВД по электросамокатам

сегодня в 12:18

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил создать в России спецподразделение МВД, которое начнет контролировать движение электросамокатчиков. По словам законодателя, подавляющее большинство москвичей (73%) боятся за свою безопасность из-за электросамокатов, сообщает 360.tv .

По мнению Даванкова, будущее спецподразделение правоохранителей могло бы патрулировать улицы крупных российских городов.

Также указанных стражей порядка нужно наделить правом штрафовать электросамокатчиков за беспорядочную парковку, нарушение ПДД и пьяное вождение, уверен парламентарий.

Тем временем в нескольких районах Санкт-Петербурга запретили кататься на электросамокатах на время празднования «Алых парусов».