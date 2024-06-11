Самокатчиков не пустят в центр Петербурга на время «Алых парусов»

В Петербурге запретят кататься на электросамокатах во время «Алых парусов»

Власти Санкт-Петербурга запретили передвигаться на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по центру города на время празднования «Алых парусов». На СИМ, в том числе электросамокатах, нельзя будет кататься в пяти районах Северной столицы, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на Смольный.