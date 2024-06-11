Самокатчиков не пустят в центр Петербурга на время «Алых парусов»
В Петербурге запретят кататься на электросамокатах во время «Алых парусов»
Власти Санкт-Петербурга запретили передвигаться на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по центру города на время празднования «Алых парусов». На СИМ, в том числе электросамокатах, нельзя будет кататься в пяти районах Северной столицы, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на Смольный.
Запрет будет действовать на территориях Центрального, Василеостровского, Кронштадтского, Петроградского и Адмиралтейского районов. Средствами СИМ на этих территориях нельзя будет пользоваться с 16:00 28 июня и до полудня 29 июня.
Городская администрация заявила, что соответствующее решение принято ради обеспечения безопасности и усиления охраны порядка.