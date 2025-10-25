Дагестанцам массово отказывают в выдаче водительских удостоверений в Москве

За последнюю неделю более 100 водителей из Дагестана не смогли получить водительское удостоверение в Москве. Им отказывают в выдаче документа из-за медсправок, которые не проходят по базе, сообщает Mash .

По данным Telegram-канала, столкнувшиеся с проблемой граждане проходили обычный медосмотр в Дагестане. При этом психиатра и нарколога они не посещали — специалисты ставили необходимые печати без визита водителя.

По приезде в Москву данные справки направлялись на проверку, по результатам которой дагестанцев разворачивали обратно, чтобы те заново проверились у врачей, на этот раз с личным визитом. Между тем в причинах отказа в выдаче удостоверений указано «неверный числовой диапазон».

По закону, в справках должны быть девять цифр. Однако в бумагах, которые предоставили водители из Дагестана, их было всего шесть. Из-за этого система считает документ недействительным.

В дагестанских клиниках утверждают, что медосмотры проводились по всем правилам. В регионе справки принимают без проблем, почему возникают трудности в Москве — никто не знает.

В Минздраве отметили, что ряд документов и вовсе оказались фейковыми. Выяснилось, что две сотни дагестанцев лишились прав после прокурорской проверки. Возбуждено несколько дел за подделку документов.

С 1 января 2026 года прекращается действие автоматического продления водительских удостоверений. Водителям придется пройти стандартную процедуру замены.

