Число задержанных рейсов в аэропорту Сочи уменьшилось до 15

Количество задержанных рейсов в аэропорту Сочи уменьшилось до 15, сообщается на сайте воздушной гавани . До этого количество отстающих от расписания самолетов составляло 50.

ТАСС сообщал, что ночью в субботу вводили ограничения на прием и отправку самолетов из аэропорта Сочи. Из-за этого некоторые внутренние и международные рейсы были задержаны.

Затем расписание удалось стабилизировать. После этого в аэропорту Сочи задерживаются только 15 рейсов.

Днем 30 августа в аэропорту Сочи задерживались на прилет и вылет 20 самолетов. Тогда в нем тоже действовали временные ограничения.