Число пассажиров МЦД в Подмосковье увеличилось в 1,4 раза за 3 года

За последние 3 года пассажиропоток на МЦД вырос в 1,4 раза, сообщил вице-губернатор Подмосковья Владимир Локтев во время открытой трибуны Мособлдумы «О мерах по повышению качества транспортного обслуживания населения Московской области».

«По МЦД, как мы видим, благодаря покупке подвижного состава и его увеличению его идет прирост пассажиров, их количества, именно в 1,4 раза за последние 3 года увеличился пассажиропоток. Это стало возможно в том числе благодаря тому, что идет постоянная работа с РЖД и покупка нового подвижного состава», — сказал Локтев.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.