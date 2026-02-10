Число машинистов и помощников «Центральной ППК» в Подмосковье достигло 4 тыс

В 2026 году штат машинистов и помощников машиниста «Центральной пригородной пассажирской компании» в Подмосковье увеличился до 4 тысяч человек, что составляет почти 40% от общего числа сотрудников, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В 2026 году количество машинистов и помощников машиниста Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в Подмосковье впервые достигло 4 тысяч человек. Сотрудники задействованы на всех маршрутах, где курсирует собственный подвижной состав компании, включая четыре Московских центральных диаметра.

В 2019 году, к моменту запуска первых МЦД, в локомотивных бригадах компании работали около 1,3 тысячи человек. При подготовке к открытию третьего и четвертого диаметров численность локобригад увеличили более чем вдвое — до 3,2 тысячи сотрудников.

Рост кадрового потенциала связан с обновлением подвижного состава и запуском новых направлений. С июня 2025 года поезда под управлением собственных локомотивных бригад ЦППК начали курсировать на Ярославском направлении. За восемь месяцев штат сотрудников на этом участке вырос с нуля до 200 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.