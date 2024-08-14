Число ДТП на федеральных трассах Подмосковья снизилось на 8% с начала года

По итогам шести месяцев 2024 года на федеральных трассах Московской области, находящихся в ведении Росавтодора, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года количество ДТП снизилось на 8%, погибших — на 16,9%, пострадавших — на 12,9%. Одной из главных причин улучшения ситуации стали мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, проводимые на трассах федерального значения. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

К примеру, благодаря эффективной совместной работе специалистов подведомственного Росавтодору ФКУ «Центравтомагистраль», представителей Минтранса Московской области и региональной Госавтоинспекции было выработано более 150 мероприятий для снижения показателей аварийности в Московской области, 70% из них уже реализованы.

Самыми действенными мерами по снижению смертности являются разделение встречных транспортных потоков и освещение участков автомобильных дорог. В 2024–2025 годах в Московской области планируется установить и модернизировать 32 светофорных объекта, устроить освещение на 17 остановках общественного транспорта, возвести четыре надземных пешеходных перехода на федеральных трассах М-7 «Волга», А-104 «Дмитровское шоссе» и М-5 «Урал», а также установить сетчатое и бесконсольное барьерное ограждение по оси проезжей части на участках протяженностью более 100 км.

Руководитель «Росавтодора» Роман Новиков на одном из последних совещаний призвал руководителей подведомственных учреждений принять все необходимые меры для сохранения положительной динамики по снижению количества ДТП и во II полугодии, усилить меры безопасности совместно с Госавтоинспекцией, особенно в преддверии нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.