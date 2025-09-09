«Чернышевская» и «Лиговский»: названы самые шумные станции метро Петербурга

Журналисты провели исследование, согласно которому на большинстве станций метро Санкт-Петербурга уровень шума превышает все возможные нормы, а некоторые можно считать зонами риска для слуха, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Речь идет о перегонах между «Международной» и «Бухарестской», станции «Московские ворота» на синей ветке, где максимальный уровень шума составил 103 дБА, «Международной» и «Лиговском проспекте», а также «Чернышевской» на красной линии.

Журналисты решились на разбирательство после многочисленных жалоб жителей города в соцсетях и ссылок на старые стандарты со стороны официальных ведомств.

Ранее сообщалось, что пассажиры сетуют на головную боль и звон в ушах после каждой поездки в петербургской подземке, а в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили об отсутствии превышения норм на последней плановой инспекции в 2024 году.