«Черный лед» появится на российских дорогах в ночь на среду
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Слабая гололедица, известная как «черный лед», ожидается на дорогах Центральной России в ночь на среду, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.
По его словам, потенциальная гололедица образуется в ночь на 30 октября. Усилится выхолаживание приземного воздуха до околонулевых значений, а облачность уменьшится. Ожидаются легкие заморозки.
Все это может привести к тому, что в Центральной России после прошедших дождей может образоваться слабая гололедица. Ее толщина будет не более 0,5-1 миллиметра. При этом на Урале и в Сибири толщина снежного наката местами может достигать 3-8 миллиметров.
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