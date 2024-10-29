«Черный лед» появится на российских дорогах в ночь на среду

Слабая гололедица, известная как «черный лед», ожидается на дорогах Центральной России в ночь на среду, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале .

По его словам, потенциальная гололедица образуется в ночь на 30 октября. Усилится выхолаживание приземного воздуха до околонулевых значений, а облачность уменьшится. Ожидаются легкие заморозки.

Все это может привести к тому, что в Центральной России после прошедших дождей может образоваться слабая гололедица. Ее толщина будет не более 0,5-1 миллиметра. При этом на Урале и в Сибири толщина снежного наката местами может достигать 3-8 миллиметров.

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