Черные ящики самолета Jeju Air прекратили запись за 4 минуты до крушения

Бортовой самописец данных о полете и речевой регистратор переговоров в кабине пилотов самолета Jeju Air, который потерпел крушение в Южной Корее, прекратили запись за четыре минуты до трагедии, сообщает ТАСС .

В министерстве государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея отметили, что данные речевого самописца смогли извлечь и преобразовать в текст. Выяснилось, что запись прекращена за четыре минуты до столкновения борта с курсо-глиссадными радиомаяками. По какой причине она прекратилась, пока неизвестно.

Столкновение произошло 29 декабря в 09:03. Запись обрывается в 08:59. В это же время пилот объявил тревогу из-за столкновения лайнера с птицами. На борту был 181 человек — из них погибли 179.

Черные ящики отправили в США для расшифровки. При этом южнокорейские специалисты подчеркнули, что самописцы имеют важное, но не исключительное значение для расследования трагедии.

После крушения в Южной Корее заявили, что проверят все самолеты Boeing 737–800. Через сутки после крушения лайнера, унесшего жизни 179 человек, у самолета такого же типа отказали шасси, борт вернулся в аэропорт вылета в Южной Корее.