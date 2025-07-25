«Черные ящики» Ан-24 доставлены из Приамурья в Москву

сегодня в 23:53

«Черные ящики» разбившегося в Амурской области самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» доставлены в столицу для детального изучения, сообщили в Росавиации.

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в срочном порядке приступают к расшифровке данных, которые должны пролить свет на причины трагедии, уточнили в ведомстве.

Самолет, выполнявший рейс с 42 пассажирами (включая пятерых детей) и шестью членами экипажа, перестал выходить на связь при заходе на второй круг перед посадкой.

Поисковая операция завершилась трагически — вертолеты МЧС обнаружили горящий фюзеляж воздушного судна. Никому из находившихся на борту не удалось выжить.