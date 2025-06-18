Чемпионат по силовому экстриму состоялся в Дзержинском городского округа Люберцы

В манеже стадиона «Орбита» города Дзержинский городского округа Люберцы состоялся чемпионат по силовому экстриму, посвященный Дню России. Турнир при поддержке спортивной школы «Орбита» организовал тренер Александр Кровиков, сообщает пресс-служба администрации округа.

В соревнованиях приняли участие 8 спортсменов. Они состязались в семи дисциплинах: толкали штангу с автомобильными шинами, поднимали автомобиль, совершали «фермерскую прогулку» с газовыми баллонами в руках, кантовали покрышки от грузовиков на скорость, кружили богатырскую карусель, бегали на скорость со 120-килограммовым мешком и удерживали мешки с песком в руках на время.

После выполнения всех заданий третье место занял Владимир Чекалкин, второе поделили Андрей Кулей и Александр Кровиков. Чемпионом по силовому экстриму стал Алексей Прудников, он набрал 39 баллов.

Организаторы намерены возродить чемпионат по силовому экстриму в Дзержинском. И проводить как официальные турниры, чтобы участникам присуждались спортивные разряды и звания, так и абсолютные соревнования в расширенном формате. Это позволит сделать мероприятия массовыми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.