сегодня в 12:41

Часть Тверской улицы в столице перекрыли для проезда

На улице Тверской в районе дома 9 в Москве по направлению в центр перекрыто движение транспорта, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Объехать временное перекрытие можно через Садовое кольцо. Водителей попросили быть внимательными при построении маршрута.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затора перед перекрытием на улице не наблюдается.

Ранее для проезда закрыли Левую и Правую Дворцовые аллеи. Подробностей такого решения нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.