БЖД: поезд Адлер-Гомель/Минск задержался из-за повреждений сети на станции Лихая
Фото - © Николай Мухорин / Фотобанк Лори
Поезд № 301 Адлер-Гомель/Минск, отправившийся из Адлера вечером 18 июля, опаздывает из-за происшествия на станции Лихая. Время задержки — более шести часов, сообщает Белорусская железная дорога в Telegram-канале.
19 июля на станции Лихая в Ростовской области была повреждена контактная сеть. В связи с этим поезд Адлер-Гомель/Минск следует с задержкой, которая составляет более шести часов.
Узнать точную информацию о времени прибытия пассажиры могут по телефону 105 Контакт-центра БЖД.
Ранее обломки БПЛА упали на железнодорожном перегоне Лихая-Замчалово в Ростовской области. В результате инцидента было задержано около 50 поездов дальнего следования.