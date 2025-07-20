БЖД: поезд Адлер-Гомель/Минск задержался из-за повреждений сети на станции Лихая

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Поезд № 301 Адлер-Гомель/Минск, отправившийся из Адлера вечером 18 июля, опаздывает из-за происшествия на станции Лихая. Время задержки — более шести часов, сообщает Белорусская железная дорога в Telegram-канале .

19 июля на станции Лихая в Ростовской области была повреждена контактная сеть. В связи с этим поезд Адлер-Гомель/Минск следует с задержкой, которая составляет более шести часов.

Узнать точную информацию о времени прибытия пассажиры могут по телефону 105 Контакт-центра БЖД.

Ранее обломки БПЛА упали на железнодорожном перегоне Лихая-Замчалово в Ростовской области. В результате инцидента было задержано около 50 поездов дальнего следования.