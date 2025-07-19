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На перегоне в Ростовской области после атаки БПЛА возобновили движение поездов

Компания РЖД возобновила движение поездов через перегон в Ростовской области, где до этого приостанавливали движение из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая-Замчалово. В результате инцидента было задержано около 50 поездов дальнего следования и отменили некоторые электрички, сообщает пресс-служба РЖД.

Напряжение в контактную сеть подали в 09:19 на станции Лихая в Ростовской области. Таким образом, движение поездов на электротяге по двум путям на перегоне Лихая-Замчалово успешно запустили.

Задержанные поезда начинают ехать. РЖД предпринимает нужные меры для уменьшения количества времени, на которое произойдет отклонение от графика.

Продолжают вести восстановительные работы на перегоне Лихая-Замчалово.

Из-за отсутствия электричества, РЖД направила 10 поездов на тепловозной тяге. Меру предпринимали до момента восстановления контактной сети.