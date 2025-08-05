Бонусная система «Аэрофлота» не работает с момента хакерской атаки

С момента кибератаки на «Аэрофлот» бонусная система авиакомпании не работает. Пользователи не могут получить доступ к своим личным кабинетам и использовать накопленные мили, сообщает Baza .

Согласно данным СМИ, на начало прошлого года в программе лояльности «Аэрофлот Бонус» было зарегистрировано более 12 млн участников. Однако в настоящее время доступ к личному кабинету программы ограничен. На сайте указано, что «в связи с проведением технических работ данный раздел временно недоступен».

По информации источника, «технические работы» совпали с хакерской атакой на систему авиакомпании, которая произошла 28 июля. В настоящее время неизвестно, что произошло с накопленными участниками милями и когда система снова будет доступна.

Ранее стало известно, что взломавшие «Аэрофлот» хакеры выложили в Сеть фрагмент из базы данных, в котором содержится информация о перелетах генерального директора авиакомпании Сергея Александровского.