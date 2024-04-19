Больше 2,2 тыс дорожных ям ликвидировали в трех округах Подмосковья за неделю

Дорожные службы устранили за неделю более 2,2 тыс. дефектов покрытия на региональной и муниципальной сети. Работы провели в 3 городских округах — Истре, Красногорске и Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали ямочность на региональной дорожной сети. В Истре ямочный ремонт провели в селе Павловская Слобода, в дачном поселке Снегири, а также вблизи деревни Кашино, в Красногорске — на улице Ленина и в деревне Козино, а в Одинцове — в поселках ВНИИССОК и Трехгорка, а также в деревне Полушкино.

В настоящее время ликвидация дефектов покрытия продолжается во всех округах Подмосковья. Завершить активную стадию данного вида работ планируется до 1 мая. После перехода на летнее содержание ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, а участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия. Работы сейчас выполняются литой и холодной асфальтобетонными смесями, а качество выполнения оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.