Более 900 камер на трассе Москва-Казань подключили к интеллектуальной системе видео

Компания «Видеоинтеллект», которая является резидентом подмосковной ОЭЗ «Дубна», внедрила интеллектуальную систему видеоаналитики собственного производства для контроля безопасности на новой скоростной трассе Москва-Казань. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Контроль безопасности на новой скоростной трассе Москва-Казань сегодня осуществляют свыше 900 видеокамер, которые подключены к системе видеоаналитики с искусственным интеллектом. Проект реализован резидентом ОЭЗ «Дубна», компанией «Видеоинтеллект», которая специализируется на разработках в сфере видеоаналитики и разрабатывает ГОСТы для работы таких систем», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках обеспечения транспортной безопасности камеры, подключенные к системе интеллектуального видеонаблюдения, в режиме реального времени мониторят элементы критической инфраструктуры и зоны транспортной безопасности практически на всей трассе, протяженностью более 1 000 км. Всего системой оснащено несколько пунктов управления трассы, каждый из которых отвечает за свой участок дороги. Система выявляет оставленные предметы, фиксирует движение в запрещенной зоне, осуществляет идентификация физических лиц. Также фиксируется нетипичные изменения в кадре: засветка камеры, расфокусировка, перекрытие, изменение ракурса.

«Наша система анализирует видеопотоки со всех камер на трассе. Она моментально определяет угрозы безопасности, например, фиксирует движение человека или других объектов в запретной зоне, и в режиме реального времени сигнализирует об этом оператору. В результате операторам не нужно внимательно следить за десятками мониторов — они автоматически получат сигнал от нашей системы. А службы безопасности получают возможность максимально быстро реагировать на угрозы», — рассказала генеральный директор компании «Видеоинтеллект» Светлана Черткова.

На территории ОЭЗ «Дубна» компания «Видеоинтеллект» разрабатывает системы искусственного интеллекта, машинного зрения и анализа данных для различных отраслей — от энергетических комплексов и промышленности до спортивных объектов и общественной безопасности.

«Общий объем инвестиций компании «Видеоинтеллект» на территории нашей ОЭЗ превышает 100 млн рублей. Резидентом создано 45 рабочих мест. Компания входит в IT-кластер, где сегодня уже работают порядка 40 резидентов», — рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.