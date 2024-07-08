Более 40 светофоров отремонтировали в Подмосковье с начала года

С начала года в Московской области дорожные службы провели ремонт более 40 светофорных объектов, расположенных на региональной сети. Работы выполнили на 30 дорогах для снижения аварийности в целях достижения показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Светофорные объекты — одни из элементов регулирования движения, и чтобы поддерживать их функциональность, дорожные службы ежегодно проверяют исправность и при необходимости проводят ремонтные работы. На сегодняшний день специалисты «Мосавтодора» заменили старое оборудование больше 40 светофоров в 20 городских округах. Также планируется модернизировать еще 40 светофорных объектов. После ремонта ряд светофоров получат удаленное управление и возможность работы в координации», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Наибольший объем работ выполнили в Серпухове, Люберцах, Шатуре, Одинцовском и Раменском округах. Кроме этого, провели ремонт светофоров на пересечении Носовихинского и Ивановского шоссе в Реутове, на ул. Центральной в Черноголовке, на ул. Рудничной у остановки «Лопатинский» в Воскресенске, а также на 51-м км Пятницкого шоссе вблизи остановки «Марьино-Знаменское» в Красногорске.

Особое внимание уделили пешеходным светофорам вблизи социальных объектов, например, отремонтировали светофоры у школы на ул. Микрорайонной в с. Рождествено г. о. Истра, у детского сада на ул. Московской в Щелкове и у центральной районной больницы и детского сада на ул. Мира в Луховицах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.