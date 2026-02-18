Более 40 станций Московской железной дороги в Подмосковье получили антискользящие покрытия

На Московской железной дороге установили специальные антискользящие покрытия на более чем 40 станциях и в 100 пассажирских павильонах для предотвращения травматизма, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Антискользящие покрытия появились на сорока станциях Московской железной дороги, в том числе на большинстве станций Казанского направления, а также на станциях Лосиноостровская, Лось и Мытищи Ярославского направления. Покрытия уложили не только в пассажирских павильонах, но и на пешеходных переходах.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отметили, что такие меры направлены на снижение риска падений и травм среди пассажиров в период неблагоприятных погодных условий.

В ведомстве подчеркнули, что установка новых покрытий позволит повысить безопасность на объектах транспортной инфраструктуры региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.